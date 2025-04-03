الدوري الممتاز لكرة القدم.. 6 انتصارات و3 تعادلات

الدوري الممتاز لكرة القدم.. 6 انتصارات و3 تعادلات
2025-04-03T16:39:46+00:00

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، 9 مباريات ضمن منافسات الجولة 22 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقد فاز فريق الفهد على ضيفه فريق الغراف بنتيجة 2 – 1، كما فاز فريق غاز الشمال على ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 2-0، وفاز فريق الكاظمية على ضيفه فريق البيشمركة بنتيجة 1-0.

وأيضا، فاز فريق الجولان على مضيفة فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 2 – 0، ‏وفاز فريق الرمادي على ضيفه فريق المصافي بنتيجة 2 – 1، وحقق فريق مصافي الجنوب فوزا على مضيفة فريق الاتصالات بنتيجة 1-0. ‏

وتعادل فريق البحري مع ضيفه فريق الناصرية ايجابياً بنتيجة 1-1، كما تعادل أيضا فريق الموصل مع ضيفه فريق امانة بغداد سلبياً من دون اهداف، بالإضافة إلى تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي الحسين سلبياً من دون أهداف.

 

 

 

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