الدوري الممتاز لكرة القدم.. 6 انتصارات و3 تعادلات
شفق
نيوز/ جرت اليوم الخميس، 9 مباريات ضمن
منافسات الجولة 22 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وقد فاز فريق الفهد على ضيفه فريق
الغراف بنتيجة 2 – 1، كما فاز فريق غاز الشمال على ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 2-0، وفاز
فريق الكاظمية على ضيفه فريق البيشمركة بنتيجة 1-0.
وأيضا، فاز فريق الجولان على مضيفة
فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق الرمادي على ضيفه فريق المصافي
بنتيجة 2 – 1، وحقق فريق مصافي الجنوب فوزا على مضيفة فريق الاتصالات بنتيجة 1-0.
وتعادل فريق البحري مع ضيفه فريق
الناصرية ايجابياً بنتيجة 1-1، كما تعادل أيضا فريق الموصل مع ضيفه فريق امانة
بغداد سلبياً من دون اهداف، بالإضافة إلى تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي
الحسين سلبياً من دون أهداف.