الدوري الممتاز لكرة القدم.. انتصاران وتعادل وتأجيل لمباريات

شفق نيوز/ جرت، يوم الإثنين، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 19 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفي المباراة الأولى فاز فريق الغراف على ضيفه فريق البيشمركة بنتيجة 2-1، ‏وفي المباراة الثانية تعادل فريق عفك مع ضيفه فريق الكاظمية إيجابياً بنتيجة 3-3، ‏بينما خسر فريق مصافي الجنوب من ضيفه فريق الموصل بنتيجة 0-1.

الى ذلك، قررت لجنةُ المُسابقاتِ في الاتحادِ العراقي لكُرة القدم إرجاءَ موعد إقامة المُباريات المؤجلة ضمن دوري الفئات العمريّة إلى إشعارٍ آخر، نظراً لاستمرار هطول الأمطار بمعظم مناطق البلاد، والتي أدت لتلف ارضيات ملاعب عديدة.