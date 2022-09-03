الدوري الممتاز لا يشفع لها.. اتحاد الكرة: 15 نادياً أنجزوا التراخيص وسنستبعد المخالفين

شفق نيوز / أعلنت اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم السبت، اجتياز 15 نادياً لمعايير الترخيص الآسيوية، فيما لفت الى استبدال أندية الدوري الممتاز التي لم تكمل هذه المعايير بأخرى أنجزتها.

وقال الناطق الاعلامي باسم لجنة التراخيص في الاتحاد بلال زكي لوكالة شفق نيوز إن "الأندية التي أكملت رفع ملفاتها هي الصناعة، والزوراء، وكربلاء، ونفط البصرة، ونفط ميسان، وأمانة بغداد، والقوة الجوية، والشرطة، والطلبة، والحدود، ونفط الوسط، وزاخو، والكهرباء والنفط".

وأضاف زكي أن "الأندية التي لم تكمل التراخيص ستكون خارج فرق الدوري الممتاز"، مبيناً أن "الموعد النهائي للإغلاق سيكون يوم 15 أيلول المقبل، وأن أي نادٍ لم يكمل المعايير سيبعد عن الدوري الممتاز ويعوض بآخر اكمل تراخيصه" .

وأوضح الناطق الإعلامي أن "اللجنة زارت أندية الفرات الاوسط وأبدت بعض الملاحظات بشأن إكمال شروط التراخيص بأقرب وقت"، لافتاً إلى "وجود جولة اخرى للاطلاع على مراحل إكمال الملاعب".

وأكد المتحدث باسم اللجنة أن "إكمال رفع الملفات لا يعني الحصول على الرخصة، وإنما نيل الرخصة يتم بعد تسوية القضايا المالية، إضافة إلى الاطلاع على واقع منشآت الأندية وبناها التحتية".