الدوري الممتاز.. كربلاء يفوز على الديوانية وزاخو والطلبة "حبايب"

شفق نيوز/ فاز فريق نادي كربلاء على مضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز .

جرت المباراة عند السابعة والربع على ملعب كربلاء الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق الديوانية.

سجل كربلاء هدفه في الدقيقة 6 عن طريق رضا فاضل، وعاد رضا فاضل ليسجل هدفاً ثانياً لكربلاء في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني، ثم أضاف سجاد رعد بالدقيقة 60 هدفا ثالثا لكربلاء، بينما سجل محمد حيدر للديوانية الهدف الوحيد بالدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفع فريق كربلاء رصيده للنقطة 52 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 12 بالمركز الأخير.

وفي نفس التوقيت تعادل فريق نادي زاخو مع ضيفه فريق نادي الطلبة 1-1 وجرت المباراة على ملعب الأول.

وسجل زاخو هدفه في الدقيقة 24 عن طريق فرحان شكور، وفي الدقيقة 56 سجل الطلبة هدف التعديل عن طريق محمد جواد ، واضاع محمد شكور ركلة جزاء أخفق في تنفيذها في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، شهد اللقاء طرد لاعب الطلبة حسن خيري بالدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 41 بالمركز 14 ورفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 60 بالمركز الرابع.