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الدوري الممتاز.. فوز لزاخو وتعادل القوة الجوية مع الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-09T16:12:29+0000
الدوري الممتاز.. فوز لزاخو وتعادل القوة الجوية مع الطلبة

شفق نيوز/ حقق نادي زاخو، يوم الجمعة، الفوز على السماوة ضمن منافسات الجولة الـ36 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء الذي جرى على ملعب السماوة بفوز زاخو بنتيجة 2-0.

جاء هدف زاخو في الدقيقية 44 من زمن الشوط الاول عن طريق زياد احمد ، واضاف نفس اللاعب هدفاً ثانيا لفريقه في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 46 بالمركز السابع ، وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 26 بالمركز الاخير .

وفي لقاء ثاني حسم التعادل الايجابي نتيجة لقاء نادي القوة الجوية مع نادي الطلبة بهدف لكل منهما.

جاء هدف الطلبة في الدقيقة 54 من عمر اللقاء من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء نفذها اللاعب محمد خالد جفال بطريقة رائعة.

وتمكن لاعب القوة الجوية ابراهيم بايش من تعديل النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 60 .

وبهذه النتيجة رفع القوة الحوية رصيده للنقطة 80 بالمركز الاول ورفع الطلبة رصيده للنقطة 35 بالمركز السادس عشر .

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