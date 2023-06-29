الدوري الممتاز..فوز تاريخي لنفط ميسان على الزوراء

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نفط ميسان على ضيفه فريق نادي الزوراء بنتيجة 2-1 في يوم تأسيس نادي الزوراء الـ 54، ضمن منافسات الجولة 34 للدوري العراقي الممتاز.

ويعد فوز نفط ميسان هو الأول على الزوراء في كل مواجهاتهما خلال 13 سنة.

جرت المباراة على ملعب الزوراء في الساعة التاسعة والنصف وشهدت وقفاً لـ 13 دقيقة بسبب خلل بالانارة.

سجل الزوراء هدفه عن طريق اللاعب علي صادق في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، بينما سجل نفط ميسان هدف التعديل من كرة ثابتة نفذها بنجاح اللاعب محمد سعيد في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، وسجل ياسر سلام هدفاً ثانياً لنفط ميسان في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي نفط ميسان رصيده للنقطة 47 بالمركز الثامن ، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 60 بالمركز الثالث.