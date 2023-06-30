الدوري الممتاز.. فوز الكرخ واربيل وتعادل نوروز مع النفط

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة عصراً، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.

وفاز فريق نادي الكرخ على ضيفه فريق نادي الطلبة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب الساحر احمد راضي.

وسجل فريق الكرخ هدفه عن طريق اللاعب لياندرسون لوكاس في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

شهد اللقاء طرد لاعب الكرخ يوسف فوزي في نهاية الشوط الأول لتعمده ضرب حكم المباراة احمد محمد عسكر أثناء سير المباراة ليكمل الكرخ اللقاء بعشرة لاعبين.

وفاز فريق اربيل على مضيفه فريق الصناعة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الصناعة.

سجل اربيل اولا عن طريق اللاعب هيردي سيامند في الدقيقة 6 ، وجاء هدف التعديل للصناعة عن طريق اللاعب محمد ابراهيم شياع في الدقيقة 11 ، وسجل اربيل هدفه الثاني عن طريق شيركو كريم في الدقيقة 19.

وتعادل فريق نادي نوروز مع ضيفه فريق النفط 2-2، جرت المباراة في ملعب السليمانية .

سجل فريق نادي نوروز هدفه عن طريق روان ربيرو في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وجاء هدف نوروز الثاني عبر اللاعب دينيس اكيار انتوي في الدقيقة 52، بينما سجل النفط هدفه الثاني عن طريق اوكيكولا توبي افولابي في الدقيقة 80، وجاء هدف التعديل للنفط عن طريق دينيس اكيار انتوي في الدقيقة 81.