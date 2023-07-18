الدوري الممتاز.. فوز الشرطة على الحدود في مباراة التتويج

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة على ضيفه الحدود بنتيجة 2-1 بيوم تتويج نادي "القيثارة" بدرع الدوري الممتاز للموسم 2022 - 2023، في مباراة جرت عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي.

سجل الحدود اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد سويعيد في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 85 جاء هدف التعديل للشرطة عن طريق محمود المواس وفي وقت قاتل عند الدقيقة 90+5 جاء هدف الفوز للشرطة عن طريق احمد فرحان.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 82 متوجا بلقب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 49 بالمركز الحادي عشر.