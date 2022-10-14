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الدوري الممتاز.. فوز الجوية على القاسم ونفط الوسط ونظيره الميساني "حبايب"

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-14T16:25:05+0000
الدوري الممتاز.. فوز الجوية على القاسم ونفط الوسط ونظيره الميساني "حبايب"

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على فريق القاسم 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

سجل فريق نادي القاسم هدفه في مرمى القوة الجوية في الدقيقة 10 عن طريق رضا حاجم، وعادل المحترف موغالو النتيجة للجوية في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني تمكن الجوية من تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين جبار في أول دقيقة من زمن الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية جرت على ملعب النجف الدولي ضمن المنافسات ذاتها فريق نادي نفط الوسط  وضيفه فريق نادي نفط ميسان انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

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