سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدوري الممتاز.. فوزان للشرطة ونوروز والتعادل يحسم لقاء الكرخ والصناعة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-25T14:19:53+0000
الدوري الممتاز.. فوزان للشرطة ونوروز والتعادل يحسم لقاء الكرخ والصناعة

شفق نيوز/ حقق فريقا الشرطة ونوروز، يوم الاثنين، الفوز في انطلاق منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى لقاء الشرطة والنفط الذي جرى على ملعب الاخير بفوز الشرطة بهدف وحيد.

وسجل الشرطة هدفه الوحيد عن طريق المحترف النيجيري عبد المجيد ابو بكر في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب السليمانية بين فريقي نادي نوروز وضيفها نادي القاسم انتهت بفوز نوروز 3-2، وهو اول فوز لنوروز في الدوري الممتاز.

وانتهى اللقاء الثالث الذي احتضنه ملعب احمد راضي وجمع فريقي نادي الكرخ وضيفه الصناعة بالتعادل السلبي من دون اهداف لكلا الفريقين.

related

الجمعة المقبلة موعدا للمباراة الفاصلة بين الفريق الـ 18 بالدوري الممتاز وسامراء

Date: 2021-07-24 13:24:17
الجمعة المقبلة موعدا للمباراة الفاصلة بين الفريق الـ 18 بالدوري الممتاز وسامراء

في الدوري الممتاز.. السماوة يحقق الفوز على حساب الكرخ وتعادل النجف ونفط ميسان

Date: 2020-11-28 13:28:35
في الدوري الممتاز.. السماوة يحقق الفوز على حساب الكرخ وتعادل النجف ونفط ميسان

ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة 14 بعشرة أهداف

Date: 2021-01-18 09:58:42
ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة 14 بعشرة أهداف

ديربي بغداد.. الزوراء يهدر الفرص ويرضى بالتعادل مع الطلبة

Date: 2021-03-04 15:23:07
ديربي بغداد.. الزوراء يهدر الفرص ويرضى بالتعادل مع الطلبة

انسحاب الجوية أمام نوروز بسبب دخول الجمهور 

Date: 2021-10-15 13:29:25
انسحاب الجوية أمام نوروز بسبب دخول الجمهور 

عشية انتهاء مدة الانتقالات الشتوية.. خمسة أندية تعزز صفوفها بلاعبين محليين ومحترفين

Date: 2021-02-27 20:40:27
عشية انتهاء مدة الانتقالات الشتوية.. خمسة أندية تعزز صفوفها بلاعبين محليين ومحترفين

في مباراته المؤجلة.. الزوراء يلاقي الصناعات الكهربائية بغياب محترفيه

Date: 2021-04-13 10:33:46
في مباراته المؤجلة.. الزوراء يلاقي الصناعات الكهربائية بغياب محترفيه

إدارة نادي الجنسية ترد على أنباء "بيع" مباراتها امام نوروز

Date: 2021-06-30 15:00:11
إدارة نادي الجنسية ترد على أنباء "بيع" مباراتها امام نوروز