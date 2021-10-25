الدوري الممتاز.. فوزان للشرطة ونوروز والتعادل يحسم لقاء الكرخ والصناعة

شفق نيوز/ حقق فريقا الشرطة ونوروز، يوم الاثنين، الفوز في انطلاق منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى لقاء الشرطة والنفط الذي جرى على ملعب الاخير بفوز الشرطة بهدف وحيد.

وسجل الشرطة هدفه الوحيد عن طريق المحترف النيجيري عبد المجيد ابو بكر في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب السليمانية بين فريقي نادي نوروز وضيفها نادي القاسم انتهت بفوز نوروز 3-2، وهو اول فوز لنوروز في الدوري الممتاز.

وانتهى اللقاء الثالث الذي احتضنه ملعب احمد راضي وجمع فريقي نادي الكرخ وضيفه الصناعة بالتعادل السلبي من دون اهداف لكلا الفريقين.