الدوري الممتاز.. فوزان للديوانية وأمانة بغداد

شفق نيوز/ حقق فريقا الديوانية وأمانة بغداد، يوم السبت، الفوز ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء الاول الذي جمع فريق نادي امانة بغداد وضيفه الحدود على ملعب الاول بفوز امانة بغداد بهدفين دون رد.

وجاء الهدف الاول عن طريق محمد جلال قدوح بينما سجل جبار كريم هدف التعزيز الثاني للامانة.

وبهذه النتيجة رفع الامانة رصيده للنقطة 33 بالمركز الثامن وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 19 بالمركز التاسع عشر.

وفي اللقاء الثاني الذي جرى على ملعب الديوانية بين فريقي نادي الديوانية وضيفه نادي النفط انتهت المباراة بفوز الديوانية بهدف دون رد جاء عن طريق لاعب الديوانية مصطفى عبد الله حمد في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 28 بالمركز الحادي عشر.