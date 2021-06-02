الدوري الممتاز.. سلة الحشد تستعين بمحترف أمريكي استعدادا للمربع الذهبي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الحشد الشعبي الرياضي، يوم الاربعاء، عن انضمام المحترف الامريكي جيفري لفريق سلة الحشد لمشاركة الفريق في المربع الذهبي.

وقال خالد كبيان رئيس النادي لوكالة شفق نيوز ، إن "ادارة النادي ارتأت ضم المحترف الامريكي لصفوف الفريق بعد ان وجدت الحاجة اليه لاسيما ان الفريق مقبل على مباريات قوية ونسعى للتنافس".

واشار الى ان "الامريكي سيكون الى جانب المحترف اللبناني علي حيدر ليشكلان خلطاً جيدا في صفوف الفريق". ولفت كبيان الى ان "المحترف الامريكي انضم لتدريبات الفريق وانه يمتلك مواصفات ممتازة وسيكون عنصرا مهما بالفريق".

واوضح ان "فريقه السلوي سيخوض مباراته الاخيرة ضمن المرحلة الثانية امام فريق النفط المتصدر ونتيجته غير مؤثرة بعد تأهل الفرق الاربعة للمربع الذهبي".

يذكر ان اربعة فرق تأهلت الى المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز وهي النفط والشرطة ونفط البصرة والحشد الشعبي.