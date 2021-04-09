الدوري الممتاز.. زاخو يعمق جراح الكهرباء ويعود من بغداد بثلاث نقاط

شفق نيوز/ حقق نادي زاخو، يوم الجمعة، الفوز على نظيره الكهرباء ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهت المباراة بين الفريقين والتي جرت في الساعة الرابعة عصراً على ملعب التاجي بفوز زاخو 2-1.

وجاء هدف زاخو الأول في الدقيقة 17 من زمن الشوط الاول عن طريق اللاعب محمد جواد ، وعاد نفس اللاعب ليسجل لفريق زاخو الهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر اللقاء ، وقلص الكهرباء النتيجة في الدقيقة 72 من زمن اللقاء عن طريق محمد ابراهيم من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 40 بالمركز السادس وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 24 بالمركز السابع عشر.