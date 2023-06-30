الدوري الممتاز: زاخو يحقق الفوز على نفط الوسط والقوة الجوية ونفط البصرة "حبايب"

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة مباراتان في الساعة السابعة والربع ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.

وفي اللقاء الاول تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق نادي القوة الجوية جرت المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة .

سجل نفط البصرة هدفه عن طريق علي خليل في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول ، وسجل القوة الجوية هدف التعديل عن طريق كريس موكالو في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده 66 بالمركز الثاني ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 38 بالمركز 14.

وفاز فريق نادي زاخو على ضيفه نفط الوسط 2-1، جرت المباراة على ملعب زاخو.

وسجل نفط الوسط هدفه في الدقيقة 63 عن طريق احمد لفته وسجل فريق زاخو هدفين متتاليين لينهي اللقاء لصالحه عن طريق المحترفين بازي ارماند وبكر جبريل.

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 40 بالمركز 14 وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 36 بالمركز السادس عشر.