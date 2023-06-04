الدوري الممتاز.. زاخو يتفوق على الديوانية واربيل يقلب الطاولة على نفط البصرة

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على ضيفه الديوانية بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب زاخو، التي جرت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز.

سجل لزاخو فرحان شكور في الدقيقة 14 ومن ركلة جزاء في الدقيقة 24 ، وقلص علي كريم النتيجة بتسجيله هدفاً وحيداً للديوانية في الدقيقة 81 من عمر اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 36 بالمركز 15 ، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 12 بالمركز الاخير .

وفي مباراة ثانية عاد اربيل بثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيقه الفوز على مضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 3-1، وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

سجل فريق نفط البصرة اولا عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف نيجومبي مبينجوي في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وعادل اربيل النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق شاخوان، وفي الدقيقة 75 سجل اربيل هدفه الثاني عن طريق جاسم محمد وعاد اربيل ليسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 78 عن طريق شيركو كريم.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي اربيل رصيده للنقطة 45 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 37 بالمركز 14.