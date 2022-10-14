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الدوري الممتاز.. دهوك يتمكن من الديوانية على أرضه والحدود يُشعل مرمى النفط بهدفين

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-14T14:07:42+0000
الدوري الممتاز.. دهوك يتمكن من الديوانية على أرضه والحدود يُشعل مرمى النفط بهدفين

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي دهوك يوم الجمعة، من الفوز على مضيفه فريق نادي الديوانية 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل دهوك هدفه الوحيد عن طريق المحترف برينس في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي جرت على ملعب الكوت في الساعة الثالثة عصراً.

وفي نفس التوقيت بمباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي الحدود على مضيفه فريق نادي النفط 2-1.

وسجل الحدود هدفه الأول في الدقيقة 26 عن طريق عبد العباس اياد خلف، وجاء الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد اسويعيد. 

وفي الشوط الثاني سجل النفط هدف التقليص في الدقيقة 57 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

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