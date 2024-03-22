الدوري الممتاز.. خمس مواجهات كروية تنتهي بانتصارين وثلاث تعادلات (صور)

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، خمس مباريات من الجولة 13 ضمن منافسات المجموعة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق البيشمركة على فريق الشرقاط بنتيجة 4-0، وتعادل فريق عفك مع فريق الحسين ايجابياً بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجة 1-1 تعادل فريق سامراء مع فريق ميسان ايجابياً.

وفاز فريق الكرمة على فريق الفهد بنتيجة 2-0، بينما تعادل فريق الاتصالات مع فريق مصافي الجنوب ايجابياً بنتيجة 1-1.

وتتواصل منافسات الجولة 13 يوم غد السبت بإقامة خمس مواجهات أخرى للمجموعة الثانية، إذ يلاقي فريق البحري ضيفه غاز الشمال، ويستضيف فريق الصناعات الكهربائية ضيفه الديوانية، ويواجه الصناعة فريق الكوفة، فيما يستضيف الرمادي فريق الغراف، وأخيراً يلاقي فريق ديالى على ملعبه فريق المصافي.