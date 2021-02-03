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الدوري الممتاز.. خمس مواجهات أبرزها ديربي القوة الجوية والطلبة غداً

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-03T09:03:42+0000
الدوري الممتاز.. خمس مواجهات أبرزها ديربي القوة الجوية والطلبة غداً

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الخميس منافسات الجولة السابعة عشر لدوري الكرة الممتاز ، اذ تقام خمس مواجهات يستهلها فريقا نادي الكرخ الرياضي وضيفه نادي الصناعات الكهربائية في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ملعب احمد راضي.

وعلى ملعب فرانسو حريري يضيف فريق نادي اربيل في تمام الساعة الثانية ظهرا فريق نادي نفط البصرة، كما يحتضن ملعب الشعب الدولي في الثالثة والربع عصرا لقاء قمة جماهيرية تجمع الطلبة والقوة الجوية.

ويستضيف ملعب الفيحاء بالبصرة في الساعة الخامسة والربع مباراة فريق نادي الميناء مع ضيفه فريق نادي الديوانية.

وعلى ملعب الشعب الدولي تقام مباراة فريق نادي الشرطة مع فريق نادي الكهرباء في الساعة الثامنة الا ربع مساءً.

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