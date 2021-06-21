الدوري الممتاز.. ثلاثية للميناء في شباك زاخو

شفق نيوز/ حقق نادي الميناء، يوم الاثنين، فوزاً ثميناً على نادي زاخو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيحاء بالبصرة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وسجل الميناء اهدافه الثلاثة بالشوط الاول عن طريق سيف جاسم بالدقيقة الثالثة عن طريق ركلة جزاء ، وسجل الهدف الثاني اللاعب حمزة عدنان بالدقيقة 31 ، وسجل نفس اللاعب حمزة عدنان الهدف الثالث بالدقيقة 33.

بينما جاء هدف زاخو الوحيد في الدقيقة الاولى من بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد جواد.

وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده للنقطة 41 بالمركز الثامن بفارق الاهداف عن زاخو ، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 41 بالمركز التاسع .