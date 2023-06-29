الدوري الممتاز.. تعادل مثير بين دهوك وكربلاء والنجف يتجاوز الديوانية

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي دهوك مع ضيفه فريق نادي كربلاء بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب دهوك، ضمن منافسات الجولة 34 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف دهوك سيامند عقيد في الدقيقة 86 من زمن اللقاء وفي الدقيقة 88 سجل نور المصطفى هدف التعديل لكربلاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق دهوك رصيده للنقطة 47 بالمركز السابع، ورفع كربلاء رصيده للنقطة 48 بالمركز الثامن.

وفي مباراة ثانية فاز فريق نادي النجف على مضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 2-1، جرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

سجل النجف هدفه عبر اللاعب يونس حمود في الدقيقة 8 من الشوط الأول، وسجل حمزة زكريا هدف التعديل للديوانية بالدقيقة 60 وفي الدقيقة 88 سجل النجف هدف التقدم الثاني عن طريق كرار عامر.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 52 بالمركز السادس وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 12 بالمركز الاخير.