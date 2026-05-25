الدوري الممتاز.. بطاقة الصعود الثانية تُحسم اليوم وصراع الهبوط يشتعل

شفق نيوز- بغداد

تُختتم، اليوم الاثنين، منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2025-2026، بإقامة 10 مباريات في بغداد وعدد من المحافظات، تنطلق جميعها عند الساعة 4:30 عصراً، وسط ترقب لحسم بطاقة التأهل الثانية إلى دوري نجوم العراق، إلى جانب اشتداد صراع البقاء حتى الجولة الأخيرة.

وباتت البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري نجوم العراق محصورة بين فريقي غاز الشمال والحدود، بعد أن ضمن فريق الجولان بطاقة الصعود الأولى قبل عدة جولات.

ويستضيف غاز الشمال فريق الحسين، فيما يواجه الحدود ضيفه الحشد الشعبي في مواجهة قد تكون حاسمة للصعود والبقاء معاً.

وفي بقية المباريات، يلتقي نفط البصرة مع مصافي الجنوب، والفهد مع الرمادي، بينما يواجه الاتصالات فريق الجولان الذي ضمن تأهله رسمياً إلى دوري النجوم.

كما يستضيف الكاظمية فريق كربلاء، ويلتقي الجيش مع الناصرية، فيما يواجه نفط الوسط فريق البيشمركة، ويستقبل البحري فريق ميسان، بينما يلاقي عفك ضيفه المصافي.

وكان فريق عفك قد هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بعد تذيله جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وفي المقابل، يشتعل الصراع للهروب من الهبوط بين ثلاثة فرق هي ميسان صاحب المركز 17 برصيد 39 نقطة، والبحري بالمركز 18 برصيد 37 نقطة، والحشد الشعبي بالمركز 19 برصيد 36 نقطة، على أن تتحدد هوية الفريقين الهابطين مع عفك بعد انتهاء مواجهات اليوم.