الدوري الممتاز.. النفط يخطف ثلاث نقاط ثمينة من القوة الجوية

شفق نيوز/ حقق نادي النفط، يوم السبت، ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على نادي القوة الجوية في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فريق نادي النفط هدفه في الدقيقة 24 من زمن الشوط الاول عن طريق اللاعب المحترف بايار بو بكر ، ورغم محاولات وضغط فريق القوة الجوية لم يتمكن من تعديل النتيجة، ليستمر القوة الجوية بنزيف النقاط ويراجع في ترتيبه ليكون بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وبهذا الفوز خطف النفط ثلاث نقاط ثمينة ليواصل تحقيق نتائجه الجيدة في الدوري ورفع رصيده للنقطة الى النقطة 21 بالمركز العاشر.