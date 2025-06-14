الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك

شفق نيوز/ فقد فريق الموصل، يوم السبت، الصدارة بعد تعادله مع فريق الفهد سلبياً من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وبالمقابل تمكن فريق الغراف من استعادة الصدارة بعد فوزه على عفك برباعية نظيفة ليصبح لكل منهما 64 نقطة، لكن بفارق المواجهات جاء الغراف اولا بالصدارة بعد انتهاء الجولة 35، بينما حقق فريق الرمادي فوزاً كبيرا على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية في نتيجة 5-1 .

‏وتعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق أمانة بغداد سلبيا من دون أهداف، وفاز فريق الجولان على مضيفة فريق نادي الحسين بنتيجة 2-1.

‏وتعادل فريق البحري مع ضيفه فريق الكاظمية إيجابيا بنتيجة 2-2، فيما فاز فريق الصناعة على ضيفه فريق الناصرية بهدفين نظيفين .

‏وفاز فريق ميسان على ضيفه فريق غاز الشمال بهدف واحد دون مقابل، فيما فريق مصافي الجنوب على ضيفه فريق المصافي بنتيجة 1-0.