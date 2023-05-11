الدوري الممتاز.. القوة الجوية يمطر شباك الديوانية بتسعة أهداف

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية فوزاً عريضا على ضيفه فريق الديوانية بنتيجة قوامها 9-2 والتي تعد النتيجة الاكبر للموسم 2022-2023 لحد الان، ضمن منافسات الجولة 28 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف الاول للصقور، مهند عبد الرحيم من ركلة جزاء نفذها بنجاح بالدقيقة 19، وسجل شريف عبد الكاظم الهدف الثاني بالدقيقة 27 ، وجاء الهدف الثالث للحوية عن طريق حسين جبار بالدقيقة 37، وعاد حسين جبار ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للجوية في الدقيقة 39.

وسجل مهند عبد الرحيم هدفه الشخصي الثاني والخامس للجوية في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 48 من عمر اللقاء سجل المحترف كريس موغالو هدفا سادسا للقوة الجوية، وفي الدقيقة سجل الديوانية هدفه الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب موسى عدنان بالدقيقة 52 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 60 سجل كريس موغالو هدفه الشخصي الثاني والسابع للجوية، وفي الدقيقة 75 سجل حسين جبار هدفه الشخصي الثاني والثامن للجوية، وسجل الجوية هدفه التاسع عن طريق محمد جمعة في الدقيقة 83، وفي الدقيقة 85 سجل موسى عدنان هدفا شخصيا ثانيا وثاني اهداف الديوانية.

وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده للنقطة 56 بالمركز الثاني وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 8 بالمركز الاخير.