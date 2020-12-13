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الدوري الممتاز.. القاسم يحتفل بفوزه الأول وزاخو يُمنى بخسارته الاولى على يد الكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-13T13:13:41+0000
الدوري الممتاز.. القاسم يحتفل بفوزه الأول وزاخو يُمنى بخسارته الاولى على يد الكهرباء

شفق نيوز/ ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز، تمكن فريق امانة بغداد من تحقيق الفوز على ضيفه نفط البصرة بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل أهداف الامانة جبار كريم في الدقيقة 15، وبنيامين اوكرونكو في الدقيقة 41 ، وستار جبار في الدقيقة 82 ليرفع امانة بغداد رصيده للنقطة 12 نقطة ويقفز للمركز الخامس، بينما تراجع فريق نفط البصرة للمركز الأخير برصيد اربعة نقاط.

وتمكن فريق القاسم من تحقيق أول فوز له على حساب الحدود بهدفين دون رد، ليرفع القاسم رصيده للنقطة السادسة بالمركز الثامن عشر، فيما بقي رصيد الحدود عند النقطة السابعة بالمركز السادس عشر.

في حين؛ مني فريق زاخو بأول خسارة له على يد الكهرباء بنتيجة 1-3 وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 11 بالمركز التاسع، ورفع فريق الكهرباء رصيده للنقطة العاشرة ليقفز للمركز السابع.

كما فاز فريق نفط ميسان على اربيل بهدف دون رد، ليرفع نفط ميسان رصيده للنقطة 13 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 12 بالمركز الرابع.

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