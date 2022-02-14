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الدوري الممتاز.. القاسم والنفط يفوزان على الصناعة ونوروز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-14T13:10:12+0000
الدوري الممتاز.. القاسم والنفط يفوزان على الصناعة ونوروز

شفق نيوز/ حقق فريقا القاسم والنفط، يوم الإثنين، الفوز على الصناعة ونوروز ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز.

وضيف ملعب نادي الصناعة مباراة فريقه مع ضيفه فريق نادي القاسم وانتهى الشوط الأول بين القاسم والصناعة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق القاسم من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 52 عن طريق أحمد تركي.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 24 بالمركز الثالث عشر وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 24 بالمركز الثاني عشر متفوقاً عليه بفارق الأهداف.

وضمن المنافسات ذاتها حقق فريق النفط الفوز على ضيفه نوروز بثلاث اهداف لهدف واحد.

وسجل احمد عبد الرزاق الهدف الأول للنفط في الدقيقة الاولى من المباراة وفي الدقيقة 52 سجل حسام خلف الهدف الثاني لفريقه، وتمكن لاعب نوروز شوان صالح من تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 68، بعدها تمكن النفط من تعزيز نتيجته بتسجيل هدف ثالث عن طريق كرار محمد بالدقيقة 81.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 30 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 20 بالمركز الخامس عشر.

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