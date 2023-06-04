الشرطة يتمسك بالصدارة والصناعة يقهر النفط وتعادل الكرخ ونفط الوسط

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة على ضيفه نوروز، فيما نجح الصناعة بالفوز على النفط، وتعادل الكرخ مع نفط الوسط، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة الشرطة مع نوروز في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الشعب الدولي وانتهت بنتيجة 1-0.

وسجل الشرطة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عبر المحترف السوري محمود المواس.

وبهذه النتيجة تمسك الشرطة بالصدارة برصيد 67 نقطة، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 41 بالمركز 13.

وضيّف الصناعة فريق النفط على ملعب الأول في المبارة التي جرت في الساعة الرابعة و45 دقيقة، وانتهت بفوز مستحق للصناعة بنتيجة 3-0.

وسجل فريق الصناعة هدفه الأول عن طريق حيدر حسين في الدقيقة 33، وجاء الهدف الثاني عبر اللاعب صفاء جبار في الدقيقة 38 من زمن الشوط الاول بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 86 عن طريق حيدر حسين.

وبهذه النتيجة رفع الصناعة رصيده للنقطة 26 بالمركز التاسع عشر، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 30 بالمركز 18.

فيما تعادل فريق نادي الكرخ مع ضيفه فريق نادي نفط الوسط من دون اهداف، في المباراة التي جرت على ملعب الساحر احمد راضي.

ورفع فريق نادي 43 بالمركز التاسع، كما رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 35 بالمركز 15.