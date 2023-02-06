الدوري الممتاز.. الصناعة يقسو على مضيفه اربيل برباعية هشام احمد

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الصناعة يوم الإثنين، فوزاً كبيراً على مضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 4 - 0 ضمن منافسات الجولة 15 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في تمام الساعة الخامسة عصراً في ملعب فرانسو حريري باربيل.

وجاءت أهداف الصناعة عن طريق اللاعب هشام احمد في الدقيقة 11، 34، 42، 49 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الصناعة رصيده للنقطة التاسعة بالمركز التاسع عشر، في حين تجمد رصيد اربيل عند النقطة 13 بالمركز السابع عشر.