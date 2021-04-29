الدوري الممتاز.. الصناعات الكهربائية يتغلب على زاخو بهدف وحيد

شفق نيوز/ فاز نادي الصناعات الكهربائية على ضيفه نادي زاخو بهدف دون رد، على ملعب نادي الصناعة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من دوري الكرة. وسجل هدف فريق الصناعات الكهربائية الوحيد في المباراة مصطفى محمود في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

ورفع الصناعات رصيده للنقطة الـ30 ليقفز للمركز الـ15، فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة الـ40 بالمركز السادس.

يذكر ان الجولة الحالية شهدت تأجيل مباراتي السماوة امام القوة الجوية، والكرخ والشرطة، لمشاركة الصقور والقيثارة في البطولة الاسيوية، كما تم أرجاء لقاء نفط ميسان والنفط ، الى اشعار اخر بسبب وفاة الحارس مصطفى سعدون رحمه الله.