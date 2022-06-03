سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدوري الممتاز.. الصقور ينقضون على زاخو ويخطفون نقاط اللقاء

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-03T18:53:22+0000
الدوري الممتاز.. الصقور ينقضون على زاخو ويخطفون نقاط اللقاء

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية يوم الجمعة، من خطف ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق نادي زاخو بعد تغلبه عليه بنتيجة 1/0.

وسجل هدف القوة الجوية اللاعب حمادي احمد بالدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب زاخو المحترف برونو الفيرا بسبب تراكم البطاقات في الدقيقة 42 من الشوط الأول ليكمل زاخو اللقاء بعشرة لاعبين.

وضيف ملعب الشعب الدولي مساء اليوم مباراة فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق زاخو في منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 64 بالمركز الثالث بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 44 بالمركز العاشر.

related

نفط ميسان يعمق جراحات الميناء بفوز في الدوري الممتاز

Date: 2021-11-21 19:20:00
نفط ميسان يعمق جراحات الميناء بفوز في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

Date: 2021-03-11 12:44:02
الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

الدوري الممتاز.. نفط البصرة يفرض تعادلاً على النجف بالدقائق الأخيرة

Date: 2021-06-27 18:31:11
الدوري الممتاز.. نفط البصرة يفرض تعادلاً على النجف بالدقائق الأخيرة

امين فيليب: سأعيد الميناء الى التنافس و مهمتي صعبة لكني احب التحدي

Date: 2022-01-27 07:30:48
امين فيليب: سأعيد الميناء الى التنافس و مهمتي صعبة لكني احب التحدي

دوري الكرة الممتاز.. الزوراء يشعل النار في مرمى نفط البصرة

Date: 2022-04-29 21:02:30
دوري الكرة الممتاز.. الزوراء يشعل النار في مرمى نفط البصرة

تعادل اربيل والحدود في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-22 16:38:54
تعادل اربيل والحدود في دوري الكرة الممتاز

الشرطة يبرم صفقة "مهمة" قبيل ساعات على إغلاق سوق الانتقالات

Date: 2021-09-19 15:50:38
الشرطة يبرم صفقة "مهمة" قبيل ساعات على إغلاق سوق الانتقالات

الشرطة يلحق بنفط الوسط أول خسارة في الدوري الممتاز

Date: 2021-10-30 17:04:29
الشرطة يلحق بنفط الوسط أول خسارة في الدوري الممتاز