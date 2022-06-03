الدوري الممتاز.. الصقور ينقضون على زاخو ويخطفون نقاط اللقاء

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية يوم الجمعة، من خطف ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق نادي زاخو بعد تغلبه عليه بنتيجة 1/0.

وسجل هدف القوة الجوية اللاعب حمادي احمد بالدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب زاخو المحترف برونو الفيرا بسبب تراكم البطاقات في الدقيقة 42 من الشوط الأول ليكمل زاخو اللقاء بعشرة لاعبين.

وضيف ملعب الشعب الدولي مساء اليوم مباراة فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق زاخو في منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 64 بالمركز الثالث بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 44 بالمركز العاشر.