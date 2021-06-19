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الدوري الممتاز.. الصقور يعمقون جراح السماوة وينفردون بالصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-19T17:33:35+0000
الدوري الممتاز.. الصقور يعمقون جراح السماوة وينفردون بالصدارة

شفق نيوز/ فاز نادي القوة الجوية، يوم السبت، على ضيفه فريق نادي السماوة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمنافسات الدوري الممتاز للموسم 2020- 2021.

وانتهت نتيجة المباراة 2 - 0 لصالح الصقور، وسجل هدف الجوية الاول عن طريق الكابتن حمادي احمد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 69 سجل محمد علي عبود الهدف الثاني للجوية.

وبهذا الفوز ابتعد الجوية بالصدارة عن اقرب منافسيه فريق نادي الشرطة الذي جمع 61 نقطة ، بعد ان رفع رصيده للنقطة 69 بالمركز الاول في ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما بقى فريق السماوة عند النقطة 24 بالمركز التاسع عشر ماقبل الاخير.

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