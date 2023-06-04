الدوري الممتاز.. "الصقور" تعكّر ليلة "الأنيق" في ديربي بغداد

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على فريق نادي الطلبة بنتيجة 2-1 بديربي بغداد في آخر مباريات الجولة 32 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت مساءً على ملعب الشعب الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدفين دون مقابل للطلبة، سجل الهدف الاول اللاعب منتظر عبد الامير في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 35 اضاف مهند عبد الرحيم هدفاً ثانياً للصقور جاء من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني تمكن الطلاب من تقليص النتيجة بعد ان سجل اللاعب علي فائز هدف للطلبة من ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 65 بالوصافة، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 53 بالمركز الخامس.