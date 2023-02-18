الدوري الممتاز.. الصقور تحلق عالياً بتسجيلها 4 أهداف في مرمى الصناعة وتستعيد الصدارة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ،ليخطف الصقور ثلاث نقاط مهمة اعادة اليه الصدارة مؤقتاً لحين اقامة مباراة الطلبة وزاخو غداً.

جرت المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي وهو الملعب المفترض لفريق القوة الجوية .

وسجل الجوية هدفه في الدقيقة 48 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب نيديفريكي ايفيونج، وفي الدقيقة 62 سجل البديل مهند عبد الرحيم هدف القوة الجوية الثاني ، وعاد مهند عبد الرحيم هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه القوة الجوية هدفاً في الدقيقة 83 وسجل الجوية الهدف الرابع بأقدام حسين جبار مع نهاية المباراة، ليتصدر عبد الرحيم قائمة الهدافين لحد الآن برصيد 6 أهداف.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 35 بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد الصناعة عند النقطة 9 بالمركز 19.