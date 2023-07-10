الدوري الممتاز.. الشرطة يعزز صدارته بعد الفوز على الكهرباء

شفق نيوز/ عزز فريق نادي الشرطة يوم الاثنين، صدارته للدوري الممتاز بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة ضمن منافسات الجولة 36 لدوري الكرة.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وسجل فريق نادي الشرطة هدفه الاول عن طريق القائد علاء عبد الزهرة في الدقيقة 14، وأضاف محمود المواس للشرطة هدف ثان في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء عبدالله عبد الامير في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول ليكمل الكهرباء المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة تمسك الشرطة بالصدارة برصيد 76 نقطة بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 59 بالمركز الخامس.