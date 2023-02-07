الدوري الممتاز.. الشرطة يحقق الفوز على القاسم

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي القاسم، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب كربلاء الدولي وانتهت للشرطة بهدفين دون رد.

وسجل الشرطة هدفه في الدقيقة 14 من الشوط الاول عن طريق المحترف محمود المواس، وسجل الهدف الثاني للشرطة ادريس نيانك في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة قفز الشرطة للمركز الثالث برصيد 29 نقطة متساوياً مع القوة الجوية بالنقاط ومتقدماً عليه بالأهداف، فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 13 بالمركز السادس عشر.