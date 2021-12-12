سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدوري الممتاز.. الشرطة يتمسك بالصدارة بفوزه على نفط ميسان بهدفين نظيفين

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-12T17:04:13+0000
الدوري الممتاز.. الشرطة يتمسك بالصدارة بفوزه على نفط ميسان بهدفين نظيفين

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة يوم الأحد، من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان بهدفين دون رد في المباراة التي جرت في ختام منافسات الجولة الثانية عشر لدوري الكرة الممتاز.

وجاء الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف محمود المواس في الدقيقة 49 من زمن اللقاء ، وفي الدقيقة 81 سجل المحترف عبد المجيد بو بكر الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة عزز الشرطة صدارته بعد ان رفع رصيده للنقطة 32 بالمركز الأول وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 13 بالمركز الثاني عشر. 

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 12 لدوري الكرة الممتاز.

related

ملعب الشعب يستضيف قمة الجوية والشرطة

Date: 2021-01-22 06:57:32
ملعب الشعب يستضيف قمة الجوية والشرطة

رغم تلقيه لقاح فايزر.. مهاجم الشرطة مروان حسين يصاب بفيروس كورونا

Date: 2021-05-17 08:10:30
رغم تلقيه لقاح فايزر.. مهاجم الشرطة مروان حسين يصاب بفيروس كورونا

ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

Date: 2021-01-23 12:27:30
ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

Date: 2021-02-11 10:41:46
نادي الباطن السعودي يعلن توصله لاتفاق مع اليتش مدرب الشرطة العراقي

بعد مباراة واحدة خاضها مع الشرطة.. الإصابة تبعد محمد داود عن الملاعب

Date: 2021-02-25 12:17:52
بعد مباراة واحدة خاضها مع الشرطة.. الإصابة تبعد محمد داود عن الملاعب

الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

Date: 2021-03-11 12:44:02
الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

Date: 2021-05-18 12:48:47
ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

الشرطة يبرم صفقة "مهمة" قبيل ساعات على إغلاق سوق الانتقالات

Date: 2021-09-19 15:50:38
الشرطة يبرم صفقة "مهمة" قبيل ساعات على إغلاق سوق الانتقالات