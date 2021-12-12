الدوري الممتاز.. الشرطة يتمسك بالصدارة بفوزه على نفط ميسان بهدفين نظيفين

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة يوم الأحد، من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان بهدفين دون رد في المباراة التي جرت في ختام منافسات الجولة الثانية عشر لدوري الكرة الممتاز.

وجاء الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف محمود المواس في الدقيقة 49 من زمن اللقاء ، وفي الدقيقة 81 سجل المحترف عبد المجيد بو بكر الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة عزز الشرطة صدارته بعد ان رفع رصيده للنقطة 32 بالمركز الأول وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 13 بالمركز الثاني عشر.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 12 لدوري الكرة الممتاز.