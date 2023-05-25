الدوري الممتاز.. الشرطة بالصدارة مؤقتاً والديوانية يعادل الكرخ

شفق نيوز/ صعد فريق نادي الشرطة إلى صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، فيما تمكن فريق الديوانية من التعادل مع الكرخ بهدف قاتل.

وجرت المباراتين في الساعة الرابعة والنصف عصراً ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الصناعة بنتيجة 1-0، في المباراة التي على ملعب الأخير.

وجاء هدف الشرطة في الدقيقة 42 عن طريق محمود المواس.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 61 بالمركز الاول مؤقتاً بانتظار نتيجة القوة الجوية وضيفه نفط الوسط في الساعة التاسعة من مساء اليوم، بينما تجمد رصيد الصناعة عند النقطة 23 بالمركز 19.

فيما تعادل فريق نادي الكرخ مع ضيفه على فريق نادي الديوانية بنتيجة 1-1، في المباراة التي على ملعب الشعب الدولي.

وجاء هدف الكرخ من ركلة جزاء نفذها بنجاح يوسف فوزي في الدقيقة 50 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 90+4 جاء هدف التعديل للديوانية.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 42 بالمركز الثامن، ورفع الديوانية للنقطة التاسعة بالمركز الاخير.