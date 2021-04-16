الدوري الممتاز.. السماوة يبعثر اناقة الطلبة ويجتازه بهدفين

شفق نيوز/ فاز فريق نادي السماوة، يوم الجمعة، على نادي الطلبة ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء الذي جرى على ملعب الشعب الدولي بفوز السماوة بهدفين لهدف، حيث سجل السماوة هدفه الاول في الدقيقة 44 من زمن الشوط الاول عن طريق اللاعب علي سعد وجاء الهدف الثاني للسماوة من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء للاعب علي خليل ليعلن الهدف الثاني في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وقلص امير صباح النتيجة بتسجيله هدفاً وحيداً للطلبة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع السماوة رصيده للنقطة 23 بالمركز التاسع عشر، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 27 بالمركز السادس عشر.