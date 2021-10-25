الدوري الممتاز.. الزوراء يخطف ثلاث نقط من الكهرباء

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء، يوم الاثنين، الفوز على نادي الكهرباء ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء الذي ضيفه ملعب الشعب الدولي اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً بفوز الزوراء 2-1.

وسجل الزوراء هدفه الاول عن طريق المحترف المغربي حمزة الصنهاجي في الدقيقة الاولى من المباراة وتحديداً بالثانية 41 ، بينما جاء الهدف الثاني للزوراء في الدقيقة 14 عن طريق المحترف الجزائري الهواري طويل.

وفي الدقيقة 84 قلص الكهرباء النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد عن طريق مصطفى علي.

وبفوز الزوراء اليوم يكون قد جمع اثنى عشر نقطة ، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة الثامنة .