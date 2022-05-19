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الدوري الممتاز.. الديوانية يقسو على سامراء بسباعية نظيفة وفوز قاتل للطلبة على القاسم

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-19T15:23:53+0000
الدوري الممتاز.. الديوانية يقسو على سامراء بسباعية نظيفة وفوز قاتل للطلبة على القاسم

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الديوانية من تحقيق أكبر نتيجة بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم على ضيفه فريق سامراء، يوم الخميس، فيما فاز نادي الطلبة على مضيفه القاسم في منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري.

وانطلقت المباراة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب الديوانية، وسجل الديوانية هدفه الاول عن طريق سيف رشيد بالدقيقة السابعة من الشوط الأول، وضاعف لاعب الديوانية انس مالك الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني أضاف الديوانية وفي الدقيقة 47 سجل اللاعب محمد جمعة الهدف الثالث، وعاد أنس مالك وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 49، كما سجل اللاعب سجاد طالب ثنائية في الدقيقة 67 والدقيقة 80، ليختم اللاعب مصطفى الامين في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بالهدف السابع.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 28 بالمركز 18، بينما تجمد رصيد سامراء عند النقطة 11 بالمركز الأخير.

وفي مباراة ثانية في نفس توقيت المباراة الاولى، ضيّف ملعب الكفل مباراة الوصيف فريق نادي الطلبة ومضيفه فريق نادي القاسم والتي انتهت بفوز قاتل للطلبة 2-1.

وسجل القاسم اولاً في الدقيقة 15 عن طريق ديمي داوودا، وجاء هدف التعديل للطلاب في الدقيقة 20 عن طريق محمد جواد، وعاد نفس لاعب الطلبة لتسجيل الهدف الثاني في الثانية الاخيرة من الدقيقة السادسة المحتسبة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 62 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 33 بالمركز السادس عشر.

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