"الدوري الممتاز".. الحدود يحقق الفوز على عفك وغاز الشمال يجتاز الكاظمية

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم السبت، مبارتان ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم حيث فاز في الاولى فريق الحدود على فريق عفك بهدفين دون مقابل، فيما فاز غاز الشمال على ضيفه الكاظمية.

وقد حقق الحدود، بفوزه ثلاث نقاط مهمة عزز بها موقعه في جدول ترتيب دوري العراقي الممتاز، مؤكداً رغبته في المنافسة خلال الجولات المقبلة وتعويض التعادل السابق مع البحري.

في المقابل تلقى فريق عفك خسارة جديدة ستدفعه الى مراجعة أدائه، خاصة من ناحية استغلال الفرص التي اتيحت له ولم ينجح في ترجمتها الى اهداف ليفقد نقاط اللقاء بعد ان سبق وتعادل في الجولة السابقة مع البيشمركة سلبيا في الجولة 11.

ومن المنتظر ان يستعد الفريقان للجولة القادمة وسط تطلعات جماهيرهما بتحقيق نتائج أفضل، حيث يسعى الحدود لمواصلة سلسلة نتائجه الايجابية التي يسعى من خلالها العودة الى دوري النجوم، بينما يأمل عفك في تصحيح المسار والعودة بنتيجة تعيد له التوازن في الدوري الممتاز.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها، حقق فريق غاز الشمال فوزًا مستحقًا على ضيفه الكاظمية بنتيجة 2–1، في اللقاء الذي أُقيم، مساء اليوم السبت، على ملعب غاز الشمال ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

ودخل غاز الشمال المباراة بعزيمة واضحة، ونجح في فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى، حيث تمكن من تسجيل هدفين منحاه الأفضلية والسيطرة على مجريات اللعب.

في المقابل، حاول فريق الكاظمية تقليص الفارق ونجح في تسجيل هدف وحيد، إلا أن محاولاته اللاحقة لم تُكلل بالنجاح أمام تماسك دفاع أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وتنافسًا قويًا بين الفريقين، مع تبادل للهجمات في فترات مختلفة من اللقاء، قبل أن يحافظ غاز الشمال على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بالنقاط الثلاث.

ويُعد هذا الفوز إضافة مهمة لرصيد غاز الشمال في مشاوره ضنن الدوري، ويمنحه دفعة معنوية لمواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يتطلع الكاظمية إلى معالجة الأخطاء والعودة بقوة في الجولات المقبلة.