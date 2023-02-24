الدوري الممتاز.. التعادل يحسم مواجهة الطلبة ونوروز والنفط يشعل شباك كربلاء بهدف

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نوروز مع ضيفه فريق نادي الطلبة بهدف واحد لكل منهما، فيما تمكن فريق نادي النفط من تحقيق الفوز على فريق نادي ضيفه فريق نادي كربلاء بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جرت مباراة نوروز والطلبة مساء يوم الجمعة في الساعة السادسة و 45 دقيقة في ملعب فرانسو حريري باربيل.

وسجل فريق الطلبة أولا في الدقيقة 4 عبر اللاعب مرتضى علي، وتمكن فريق نوروز من ادراك التعادل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب روان ريبيرو، وقد شهد الوقت تميد دقائق وتوقفات سيما مع قرب نهاية المباراة بسبب اصابة حارس مرمى نوروز الذي تمت معالجته ونهض سالما ليكمل المباراة.

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 34 بالمركز الرابع ورفع نوروز رصيده للنقطة 22 بالمركز 12.

وجرت مباراة نادي النفط وضيفه فريق نادي كربلاء مساء يوم الجمعة في الساعة السابعة في ملعب الشعب الدولي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للنفط في الدقيقة 74 عن طريق دينيز اكبار.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 16 بالمركز 18 ، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 20 بالمركز 14 .