الدوري الممتاز.. البيشمركة يعزز صدارته بفوزه على الحسين وعفك يكرم وفادة الفهد بثلاثية بيضاء

شفق نيوز/ عزز نادي بيشمركة السليمانية، يوم السبت، صدارته للمجموعة الأولى ضمن منافسات الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، برصيد 31 نقطة وذلك بعد فوزه على مضيفه نادي الحسين 2-0 ليتجمد رصيد الحسين عند النقطة 15 بالمركز الثامن.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها، اكرم فريق عفك ضيفه نادي الفهد بثلاثية بيضاء، ليرفع عفك رصيده الى النقطة 14 بالمركز الحادي عشر ، وتجمد رصيد الفهد عند النقطة عند النقطة 16 بالمركز السابع.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تأجيل مباراة الناصرية والكرمة إلى يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، بدلاً من إقامتها اليوم، نتيجة إشكالية رافقت وفد النادي الضيف في مقر إقامته بمحافظة الأنبار.

وكانت لجنة المسابقات قررت ايضا اقامة المباراة المؤجلة بين فريقي مصافي الوسط والجولان ضمن منافساتِ الدوري الممتاز على ملعب المصافي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 نيسان الحالي في الساعة الثالثة والنصف عصراً.