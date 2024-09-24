الدوري اللبناني يتوقف لأجل غير مسمى

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأجيل جميع مباريات البطولات المحلية، بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بيانًا أعلن من خلاله تأجيل مباريات الدوري حتى إشعار آخر.

ولم يتم الإعلان عن موعد استئناف مباريات الدوري اللبناني؛ بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأشار الاتحاد اللبناني في بيانه إلى أنه سيتم تثبيت النتائج الأخيرة التي تحققت في الجولة الأولى في بطولة الدوري اللبناني للموسم الحالي، والحال نفسه لدوري الدرجة الثانية.

كما تقرر تنفيذ العقوبات والإنذارات كافة التي تم إشهارها في المسابقات كافة فور عودة النشاط الكروي مجددًا.