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الدوري الكروي الممتاز.. مدرب نفط ميسان يقدم استقالته

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-04T20:54:46+0000
الدوري الكروي الممتاز.. مدرب نفط ميسان يقدم استقالته

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق نفط ميسان رزاق فرحان يوم الخميس استقالته من مهمة تدريب الفريق الذي ينشط بالدوري الممتاز لكرة القدم لأسباب خاصة تزامنت مع تراجع نتائج الفريق.

وقال عضو ادارة نادي نفط ميسان خالد الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز إن "رزاق فرحان قدم استقالته الى ادارة نادي نفط ميسان"، مشيرا إلى أن "الادارة ستقرر مصيره باجتماع يوم غد".

وأشار إلى أنه "في حال تمت الموافقة على استقالة فرحان سيصار إلى اختيار مدرب جديد للنادي في اجتماع يوم غد أيضا".

وجاءت الاستقالة بعد ساعات قليلة من خسارة فريقه أمام نفط الوسط بهدف دون مقابل.

ويحتل فريق نفط ميسان المركز الثامن بالدوري العراقي الممتاز برصيد برصيد 29 نقطة.

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