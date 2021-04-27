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الدوري الكروي الممتاز: الكهرباء يصعق الديوانية بثلاثية نظيفة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-27T15:55:01+0000
الدوري الكروي الممتاز: الكهرباء يصعق الديوانية بثلاثية نظيفة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء، يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على فريق الديوانية بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.

وسجل أهداف الكهرباء كل من أمير ابراهيم في الدقيقة 13 من الشوط الأول، وبعد أقل من عشر دقائق تمكن رحيم اولابي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الكهرباء محمد إبراهيم من تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 69، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لصالح الكهرباء.

ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 28 بالمركز 15 وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 29 بالمركز 14.

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