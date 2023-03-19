الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يسقط أمام رين بثنائية

شفق نيوز/ تعرض فريق باريس سان جيرمان لخسارة غير متوقعة على يد رين بثنائية نظيفة ضمن فعاليات مسابقة الدوري الفرنسي.

واستضاف فريق باريس سان جيرمان مساء يوم الأحد على ملعبه "حديقة الأمراء، منافسه رين، ولكنه فشل في تحقيق الفوز تحت أنظر نجومه على رأسهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

ومباراة اليوم لا تنسى من جانب ليونيل ميسي الذي تعرض للمرة الأولى تقريباً في مسيرته لصافرات استهجان من جمهوره الفرنسي بعد فشل الفريق في التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من بايرن ميونخ الألماني ذهاباً وإياباً.

وأحرز الكاميروني المميز إكامبي هدف تقدم الضيوف رين بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ولم ينتظر رين طويلاً في الشوط الثاني لتسجيل هدفه الثاني بالدقيقة 48 عبر اللاعب كاليمويندو ليصعب المهمة أكثر على أصحاب الأرض.

وحاول باريس سان جيرمان العودة بنتيجة المباراة ولكنه فشل في هز شباك رين لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد رين للنقطة 50 بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 66 في المركز الأول.