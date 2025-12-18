الدوري العراقي ينهار في تصنيف الفيفا.. يتذيل دوريات آسيا قبل الأردني

شفق نيوز- بغداد

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة جديدة لتصنيف الأندية الآسيوية استناداً إلى التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي أظهرت تراجعاً واضحاً للدوري العراقي، حيث جاء في ذيل القائمة قبل الدوري الأردني.

‏وقد تراجع الدوري العراقي في تصنيف "فيفا"، بعد الدوري الفيتنامي الذي كان خلفه في التصنيف الأخير.

‏وحل الدوري السعودي بالمركز الأول اسيوياً، وجاء بعده بالمركز الثاني الدوري الياباني، ثم الكوري الجنوبي بالمركز الثالث.

‏وفي المركز الرابع جاء الدوري الإماراتي، ثم الإيراني بالمركز الخامس، وفي السادس جاء الدوري القطري تلاه الدوري التايلاندي بالمركز السابع، ثم الصيني بالمركز الثامن، بينما جاء الدوري الأوزبكي بالمركز التاسع تلاه الأسترالي بالمركز العاشرة، وفي الحادي عشر جاء الدوري الماليزي ثم الدوري الفيتنامي في المركز ‏الثاني عشر.

وحل الدوري العراقي بالمركز الثالث عشر، ومن ثم المركز الرابع عشر الدوري الأردني الذي تذيل القائمة.