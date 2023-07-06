الدوري العراقي يختتم الجولة 35 بمباراة واحدة اليوم

شفق نيوز/ تختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز باقامة آخر مبارياته مع عودة المنافسة على الصدارة وتأجيل حسم اللقب بعد خسارة الشرطة وفوز الجوية.

وسيكون ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس مسرحاً لآخر مباريات الجولة 35 للدوري الممتاز بين فريقي نادي القاسم وضيفه الديوانية الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى قبل عدة ادوار .

وكانت خسارة الشرطة يوم امس امام كربلاء بهدف وحيد دون رد، مفاجأة أجلت اقتراب الشرطة لحسم لقب الدوري بنسبة كبيرة جداً، بالمقابل حقق الوصيف القوة الجوية فوزا مهما على الكرخ 2-1 اعاده الى دائرة التنافس على اللقب ، بعدما رفع رصيده للنقطة 69 ليقلص الفارق مع الشرطة الذي تجمد رصيده بعد خسارته امام كربلاء عند النقطة 73.