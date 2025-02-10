الدوري العراقي يتلقى ضربة موجعة

شفق نيوز/ اعلن حكام كرة القدم في العراق، ليلة الاثنين الثلاثاء، عدم استمرارهم لقيادة مباريات المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025.

واكد حكام العراق في وثيقة وصلت لوكالة شفق نيوز، انهم لم يستلموا مستحقاتهم منذ 8 اشهر ولغاية الدور 15 من المرحلة الاولى للموسم الحالي.

واضافوا انهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها وعدم استلام مستحقاتهم المالية للموسم السابق والمرحلة الاولى لدوري نجوم العراق قرروا عدم قيادة مباريات المرحلة الثانية للموسم الحالي الا في حال تسديد ما بذمة الاتحاد.

يذكر ان الحكام الذين صادقوا على البيان كل من مهند قاسم وأمير داوود وجهاد عطية وواثق مدلل وحيدر عبد الحسن وسالم عامر ويوسف سعيد وأكرم علي ومحمد سلمان وأحمد صباح وكرار عبد الكريم ومحمد طارق وكرار عباس وعلي حسين علي.

ولم يعلق اتحاد كرة القدم بعد على موقف الحكام